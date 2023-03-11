

الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

ثمنت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، صدور الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بأن يكون 11 مارس من كل عام يوماً للعلم انطلاقاً من قيمته الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.

وقالت معاليها : 11 مارس هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – العلم عام 1937م بشكله الذي نراه، واستذكاراً لملاحم التوحيد، وتعبيراً عن مكانته الرفيعة، رمز الوحدة، والسيادة والعزة، وبرسالته الداعية للسلام والإسلام، ومناسبةً للاعتزاز بوطن شامخ، بقيادةٍ حكيمة وضعت رفعة راية التوحيد وخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين في مقدمة

أولوياتها، ولم تدخر جهداً لتحقيق الرخاء والازدهار لشعبها، وتبوأت مكانة مرموقةً برؤيةٍ حكيمةٍ يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وشددت معاليها على أن للعلم مكانة عالية تحفظها النصوص التشريعية في النظام الأساسي للحكم، وفي نظام العلم الصادر قبل أكثر من نصف قرن الذي أكد على قيمته وأهميته بوصفه رمزاً للوحدة، ومصدراً للعزة بما يمثله من رمزية وطنية، وهوية ثقافية، وتاريخ عريق.

ودعت معالي الدكتورة حنان الأحمدي في ختام تصريحها الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها ورخاءها.

// انتهى //

13:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد رئيس مجلس الشورى بمناسبة يوم العلم: ‏‎يوم للفخر نستذكر فيه رمز وحدتنا وولائنا تحت راية التوحيد والسلم والعدل والعزة والسيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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