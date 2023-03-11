السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان : يوم العلم مناسبة عزيزة تجسد رمزية العلم ودلالاته الوطنية الهامة



جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن الاحتفاء بيوم العلم، الذي يمثل رمزية الدولة ووحدتها ، ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وبين سموه إن تحديد يومٍ للعلم يأتي تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية الهامة، بوصفه عنصراً رئيساً في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة

وشدد على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة في تعزيز ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حققته في مختلف المجالات، سائلاً سموه الله تعالى، أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

13:48ت م

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جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن الاحتفاء بيوم العلم، الذي يمثل رمزية الدولة ووحدتها ، ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بكل ما يهم الوطن ويخدم المواطن.وبين سموه إن تحديد يومٍ للعلم يأتي تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية الهامة، بوصفه عنصراً رئيساً في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، حتى هذا العهد الزاهر ، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ .وشدد على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة في تعزيز ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حققته في مختلف المجالات، سائلاً سموه الله تعالى، أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //13:48ت م0065

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