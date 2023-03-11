السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان : يوم العلم مناسبة غالية تمثل قوة ووحدة الوطن



جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مناسبة يوم العلم، بالمناسبة الغالية التي تجسد أهمية العلم الذي يمثل رمزية الدولة ووحدتها، مؤكدًا اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأبرز سموه مضامين العلم الوطني الذي يقف شاهداً على ما حققته هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، وما يتضمنه العلم في صورته الحالية بعد أن أقره الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ من مضامين ومدلولات تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء والتي تظهر من توسط شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ومظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وسأل سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

13:46ت م

0064



جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مناسبة يوم العلم، بالمناسبة الغالية التي تجسد أهمية العلم الذي يمثل رمزية الدولة ووحدتها، مؤكدًا اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بكل ما يهم الوطن ويخدم المواطن في شتى مجالات الحياة.وأبرز سموه مضامين العلم الوطني الذي يقف شاهداً على ما حققته هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، وما يتضمنه العلم في صورته الحالية بعد أن أقره الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ من مضامين ومدلولات تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء والتي تظهر من توسط شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ومظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.وسأل سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //13:46ت م0064

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