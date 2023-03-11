السعودية اليوم / أمانة الشرقية تزين الميادين والطرق الرئيسية بالأعلام احتفاء بيوم العلم



الدمام 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

زينت أمانة المنطقة الشرقية الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومحافظات المنطقة وميادينها، وعدد من المباني الحكومية والبلديات ومبنى أمانة المنطقة الشرقية بالعلم الوطني، وذلك احتفاء بيوم العلم، الذي يصادف الـ١١ من شهر مارس من كل عام، تعزيزًا لمعاني الولاء تحت راية التوحيد.

وهيأت الأمانة الشوارع الرئيسية والميادين بتزينها بآلاف الأعلام لراية التوحيد، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب الإضاءات باللون الأخضر، التي تستعرض تفاصيل العلم الوطني وقصة العلم، ومراحل تطوره، لإحياء قصة راية المملكة التي ترفرف منذ 9 عقود، إضافة إلى ساريات الأعلام في مداخل مبنى الأمانة؛ وتزين الدورات الرئيسية، بالإضاءة الخضراء، والميادين الرئيسية، والواجهات البحرية.

// انتهى //

13:38ت م

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