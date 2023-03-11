السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى في يوم العلم: يومٌ لرمزِ العزةِ والشموخ وشاهدٌ على ما تحقق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه، أنَّ الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن يكون يوم ( 11 مارس ) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم)، يُعد تتويجًا لمسيرة الراية التي انطلق بها الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة

كما أكد معاليه أنَّ علم هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية المسطَّر بشهادة التوحيد، يحمله كلُّ مواطن ومواطنة عالياً في وجدانهم وبسواعد لا تعرف سوى العزيمة والتقدم والعمل والمنجزات، منوهًا إلى أنَّ علم المملكة العربية السعودية قبلة الإسلام سيظل - بمشيئة الله تعالى - رمزاً للعزة والشموخ وعلو الحكمة ودلالة على الرسالة السامية للعالم أجمع.

وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ في معرض تصريحه إلى أنَّ هذا العلم كان شاهدًا على ما تحقق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية وتطور بتطورها إلى اليوم الذي أقرَّ فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم في 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، وحتى يومنا الحالي، محافظًاً على تاريخه، وأساسه، وكان ولايزال شامخًاً.

وسأل معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى -عز وجل -أنَّ يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار .

// انتهى //

13:36ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم العلم.وأكد معاليه، أنَّ الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن يكون يوم ( 11 مارس ) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم)، يُعد تتويجًا لمسيرة الراية التي انطلق بها الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية الأولى في العام 1139هـ الموافق 1727م.كما أكد معاليه أنَّ علم هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية المسطَّر بشهادة التوحيد، يحمله كلُّ مواطن ومواطنة عالياً في وجدانهم وبسواعد لا تعرف سوى العزيمة والتقدم والعمل والمنجزات، منوهًا إلى أنَّ علم المملكة العربية السعودية قبلة الإسلام سيظل - بمشيئة الله تعالى - رمزاً للعزة والشموخ وعلو الحكمة ودلالة على الرسالة السامية للعالم أجمع.وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ في معرض تصريحه إلى أنَّ هذا العلم كان شاهدًا على ما تحقق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية وتطور بتطورها إلى اليوم الذي أقرَّ فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم في 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، وحتى يومنا الحالي، محافظًاً على تاريخه، وأساسه، وكان ولايزال شامخًاً.وسأل معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى -عز وجل -أنَّ يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار .// انتهى //13:36ت م0059

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى في يوم العلم: يومٌ لرمزِ العزةِ والشموخ وشاهدٌ على ما تحقق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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