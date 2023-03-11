السعودية اليوم / الطائف تتوشّح باللون الأخضر للاحتفاء بيوم العلم الوطني



الطائف 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

توشّحت شوارع محافظة الطائف الرئيسية وميادينها وحدائقها باللون الأخضر احتفاء بيوم العلم الذي يوافق (11 مارس) من كل عام ، للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.

وأوضح مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة فايز الثبيتي، أنّ أمانة الطائف هيّأت الشوارع الرئيسية والميادين بالعلم الوطني السعودي، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة اللون الأخضر على المباني والبلديات، بالإضافة لتسجيلات صوتية للنشيد الوطني للاحتفاء بيوم العلم السعودي .

وتأتي مشاركة أمانة الطائف في الاحتفاء بهذا اليوم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم (11 مارس) من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم، والذي يجسّد مدى اهتمام القيادة - حفظها الله - ، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن؛ حيث يوافق اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ، العلم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 من ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م.

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13:35ت م

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