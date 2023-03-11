السعودية اليوم / وزارة الثقافة تحتفي بيوم العَلَم في مقرها الرئيسي بحي البجيري بالدرعية



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

احتفت وزارة الثقافة اليوم السبت بـ"يوم العَلَم" الذي يوافق 11 مارس من كل عام، وذلك برفع العَلَم في المقر الرئيسي للوزارة في حي البجيري بالدرعية، بحضور معالي مساعد وزير الثقافة، الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، مع قيادات ومنتسبي الوزارة. وشهدت الاحتفالية التذكير بأهمية العَلَم بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وتأتي مشاركة الوزارة برفع العَلَم ضمن جهودها المتعددة في الاحتفاء بيوم العَلَم، ومنها إطلاق الدليل الإرشادي لاستخدام العَلَم، والذي أتاحته الوزارة للعموم من خلال الرابط الإلكتروني: https://saudiflag.sa/ar ليكون مرجعاً رئيسياً للجهات والأفراد في المملكة، بما يتضمنه من تعريف بآليات وقواعد استخدام العَلَم.

كما تنظم الوزارة بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام فعاليات ثقافية وفنية نوعيّة في ساحة العدل بجانب قصر الحكم والمصمك التاريخي بالرياض، بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية

// انتهى //

13:35ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واساحتفت وزارة الثقافة اليوم السبت بـ"يوم العَلَم" الذي يوافق 11 مارس من كل عام، وذلك برفع العَلَم في المقر الرئيسي للوزارة في حي البجيري بالدرعية، بحضور معالي مساعد وزير الثقافة، الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، مع قيادات ومنتسبي الوزارة. وشهدت الاحتفالية التذكير بأهمية العَلَم بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.وتأتي مشاركة الوزارة برفع العَلَم ضمن جهودها المتعددة في الاحتفاء بيوم العَلَم، ومنها إطلاق الدليل الإرشادي لاستخدام العَلَم، والذي أتاحته الوزارة للعموم من خلال الرابط الإلكتروني: https://saudiflag.sa/ar ليكون مرجعاً رئيسياً للجهات والأفراد في المملكة، بما يتضمنه من تعريف بآليات وقواعد استخدام العَلَم.كما تنظم الوزارة بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام فعاليات ثقافية وفنية نوعيّة في ساحة العدل بجانب قصر الحكم والمصمك التاريخي بالرياض، بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وتشمل هذه الفعاليات "معرض العَلَم"، وفعالية "ذراع الراية"، والعمل الفني "ما بين الشروق والغروب" للفنان الإسباني "SPY" الذي يمثل شكلاً إبداعياً وبصرياً للعَلَم، إلى جانب عرضٍ مسرحي بعنوان "ارتفع عالياً" سيقام على أرضية الساحة، وعروض وأنشطة مخصصة للأطفال، تستهدف الوزارة من خلالها تقديم محتوى ثقافي متعدد الأبعاد عن العَلَم ودلالاته الوطنية.// انتهى //13:35ت م0056

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