شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة من هو معلق مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجارى.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

الأهلي وصن داونز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط من لعب 3 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة وحيدة على حساب القطن الكاميروني وتعادل امام صن داونز بهدفين لكل فريق، بينما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة على يد الهلال

بينما يحتل فريق صن داونز المركز الثاني برصيد 7 نقاط من لعب3 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية نقل مواجهة الأهلي وصن داونز عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 التي حصلت على حقوق نقل مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتولى التعليق المعلق الرياضي على محمد على.