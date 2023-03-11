السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض: يوم العلم يحمل دلالات عظيمة تشهد على جهود توحيد هذا الوطن وما تحقق من وحدة وعدل وأمن ورخاء وعزة



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، وهو امتداد لعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، بكل ما يبرز تاريخ هذا الوطن.

وأضاف معاليه يأتي يوم العلم وما يحمله من رمزية ودلالات عظيمة شاهداً على جهود وحملات توحيد هذا الوطن التي خاضتها الدولة

وسأل معاليه - الله سبحانه وتعالى - أن يحفظ الوطن ويعلي رايته، وأن يعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويحفظهما بحفظه.

// انتهى //

12:45ت م

0047



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسنوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، وهو امتداد لعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، بكل ما يبرز تاريخ هذا الوطن.وأضاف معاليه يأتي يوم العلم وما يحمله من رمزية ودلالات عظيمة شاهداً على جهود وحملات توحيد هذا الوطن التي خاضتها الدولة السعودية ، مبرزاً ما تحقق من وحدة وعدل وأمن ورخاء ورفعة وعزة، مشيرًا إلى أن شكل العلم الذي نراه اليوم والذي أقره الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ يجسد ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م والتي قامت على الإسلام والسلام وتحقيق العدل والوئام والوحدة والقوة والعزة والأنفة، رافعة راية العز الشامخة.وسأل معاليه - الله سبحانه وتعالى - أن يحفظ الوطن ويعلي رايته، وأن يعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويحفظهما بحفظه.// انتهى //12:45ت م0047

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