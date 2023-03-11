

الكويت 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تحتضن دولة الكويت غدًا اجتماعات الدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي يستمر حتى السادس عشر من شهر مارس الجاري، برئاسة العراق وبحضور ممثلين عن المنظمات والاتحادات الممارِسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد في بيان اليوم، أن الاجتماعات تأتي في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية الثانية والخمسين التي عُقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة بما يضفي على العمل الإعلامي العربي مزيدًا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية على مختلف الصعد.

وأشارت إلى أن الاجتماعات ستتطرق إلى عدد من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي العربي خصوصًا في ظل الأحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار وسائل التواصل الاجتماعي الجارف وبما يحمله من تحديات اجتماعية وأخلاقية تتطلب التوصل لاستراتيجية إعلامية هادفة تتناسب حجم المخاطر الماثلة أمام دولنا العربية وبما يساعد على توحيد الرؤى للوصول إلى قدر أعلى من المصداقية للسياسات الإعلامية العربية والثقة بإمكانياتها، إلى جانب انعقاد اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدورتها الـ98 والاجتماع الـ24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الارهاب.

وذكرت أن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي ستبحث جملة من المسائل التنظيمية من بينها جائزة التميز الإعلامي لعام 2023 المخصصة لموضوع الإعلام البيئي تحت شعار (التغير المناخي والمستقبل) برعاية دولة الكويت.

// انتهى //

11:45ت م

0037





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تحتضن غدًا الدورة العادية الـ (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.