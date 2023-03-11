السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض: يوم العلم يبرز ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بالعلم وما يرمز إليه من توحيد وعدل وقوة ونماء



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أهمية مناسبة يوم العلم والذي صدر الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم ( 11 مارس ) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم.

وقال سموه: "إن الأمر الملكي الكريم يبرز ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار سموه إلى رمزية مكونات العلم الوطني والذي يعكس ما قامت عليه هذه الدولة منذ التأسيس على السلام والإسلام والعدل وتحقيق الوحدة والائتلاف، إضافة إلى القوة والأنفة، وهي راية العز الشامخة والتي لا تنكس.

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى سبحانه أن يعز هذا الوطن ويعلي رايته، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه.

// انتهى //

10:34ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أهمية مناسبة يوم العلم والذي صدر الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم ( 11 مارس ) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم.وقال سموه: "إن الأمر الملكي الكريم يبرز ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - من عناية واهتمام بالعلم الوطني وما يرمز إليه من توحيد وعدل وقوة ونماء، حيث يمثل مظهراً من مظاهر الدولة وما حققته من وحدة وأمن ورخاء منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م".وأشار سموه إلى رمزية مكونات العلم الوطني والذي يعكس ما قامت عليه هذه الدولة منذ التأسيس على السلام والإسلام والعدل وتحقيق الوحدة والائتلاف، إضافة إلى القوة والأنفة، وهي راية العز الشامخة والتي لا تنكس.وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى سبحانه أن يعز هذا الوطن ويعلي رايته، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه.// انتهى //10:34ت م0031

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