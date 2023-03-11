شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. راتب بوسكيتس مع النصر 3 أضعاف عرض برشلونة الأخير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن عرض برشلونة الأخير مع بوسكيتس من أجل بقائه لمدة موسما إضافيا مع الفريق الكتالوني وتجديد تعاقده مع الفريق 7 مليون يورو، وأن مسئولي البرسا لن يقوموا برفض هذا العرض المقدم إلى اللاعب.

وبحسب تقرير الصحفي فيرناندو بولو، فإن راتب اللاعب الذي تم عرضه من النصر فى الموسم الواحد، هو 18 مليون يورو، أي ما يقارب ضعف المبلغ 3 مرات، الشﻲ الذي يلقي إعجاب وفضول اللاعب بصورة كبيرة.

ويعد راتب بوسكيتس القديم مع برشلونة حسب صحيفة ذا أثليتك، هو 22 مليون يورو، ومن ثم فإن هناك فارق كبير بين عقد اللاعب الحالي، والعرض المقدم للفريق الكتالوني، مما يعطي مؤشرات قوية لرحيل اللاعب فى الصيف المقبل.



بوسكيتس متحمس لخطوة النصر

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن بوسكيتس لا يمانع فكرة إنتقاله إلى النصر فى الوقت الحالي، فى ظل العرض المادي الضخم المقدم من الفريق السعودي من أجل اللاعب.

حيث ينظر بوسكيتس أن العقد القادم سيكون الأخير له فى جميع الأحوال، لذلك يريد اللاعب إستغلاله بشكل جيد والحصول على مقابل مادي ضخم من جراء الإنتقال القادم.