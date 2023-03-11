شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يرفض الإنتقال إلى النصر السعودي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد قد رفض فكرة الإنتقال إلى دوري روشن عبر بوابة نادي النصر فى الموسم المقبل، يأتي ذلك بعد أن تلقي اللاعب عرضا من مسئولي العالمي فى الساعات الأخيرة.

وأضافت التقارير أن أسينسيو يريد إستكمال مسيرته داخل أوروبا، حتى فى حالة خروجه عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن اللاعب يمتلك العديد من العروض الأوروبية الضخمة الآخري..

وأقترح خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، فكرة إنتقال أسينسيو إلى النصر، خاصة فى ظل العلاقة القوية التى تجمع مسئولي العالمي مع مينديز، والذي لعب دورا كبيرا فى إنتقال رونالدو إلى الدوري السعودي مؤخرًا.

هذا وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد فى نهاية الموسم الجاري، مما يزيد من فرص إتمام تعاقد حر مع اللاعب.



أسينسيو يريد برشلونة ولكن

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن أسينسيو ما زال يريد الإنتقال ألى برشلونة فى نهاية الموسم الجاري، ولكن تبقي الأنور غامضة حتى هذه اللحظة، فى ظل تردد الفريق الكتالوني فى إتمام إتفاقه مع اللاعب.



موقف اللاعب من عرض باريس

ومن جانبه، يضع أسينسيو عرض باريس ضمن الحلول المقترحة فى الفترة القلدمة، حال فشل عملية إنتقاله إلى برشلونة، فى الوقت الذي يعد فيه الجانب الباريسي أكثر رغبة فى إتمام هذا الإنتقال، لا سيما بعد فشل صفقة زياش.