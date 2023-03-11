شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة صن داوينز بدوري الأبطال.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره صن داوينز، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم السبت.

ويسعي النادي الأهلى لتحقيق الثلاث نقاط خارج الديار، حيث أن المارد الأحمر لا يوجد بديل له سوي تحقيق الفوز فى تلك المواجهة، لتجنب سيناريو الخروج المبكر من دوري الأبطال.

فى حين يأمل صن داوينز لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لصدارة المجموعة الثانية، من أجل تأمين صعوده، قبل التوجه لملاقاة الهلال السوداني فى الجولة القادم بأم درمان.



تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة صن داوينز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد- أحمد عبد القادر- محمود كهربا.



موعد مباراة الأهلى وصن داوينز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره صن داوينز اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر ان الهلال يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط، فى حين يحل صن داوينز فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن المجموعة دون رصيد من النقاط.