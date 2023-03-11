شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من الشناوي قبل مواجهة صن داوينز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص الحارس الدولي محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، على التعليق عن مواجهة فريقه المصيرية أمام صن داوينز، ضمن منافسات الجولة الؤابعة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها اليوم السبت.

وقال الشناوي: " مواجهة صن داوينز صعبة بكل تأكيد، ونركز على تحقيق الفوز من أجل الإستمرار فى البطولة، وتوجيه رسالة قوية لجميع المنافسين، مشيرا إلى أن تلك المباراة هى الأهم للفريق فى مشوار البطولة".

وأضاف: "أتعجب من رغبة بعض الأندية مشاركة الأهلي فى بعض الأوقات الصعبة من ممارسة كرة القدم، فى حين يخوضون باقي مبارياتهم فى أجواء مثالية وبشكل طبيعي".

وتابع:" نحن جاهزون لتقديم مواجهة قوية فى جميع الأحوال، وأتمني أن يكون التوفيق حليفنا فى مواجهة الليلة، لحصد الثلاث النقاط، والإرتقاء إلى المركز الثاني ".



موعد مباراة الأهلى وصن داوينز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره صن داوينز اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر ان الهلال يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط، فى حين يحل صن داوينز فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن المجموعة دون رصيد من النقاط.