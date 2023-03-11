السعودية اليوم / نصف مليون طالب وطالبة يعودون غدًا لمقاعد الدراسة بتعليم الشرقية



الدمام 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

يعود يوم غدٍ، قرابة النصف مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لبدء انطلاقة الفصل الثالث 1444هـ، وذلك طبقاً للخطط التشغيلية التي تقف عليها إدارة تعليم المنطقة إداريا وفنياً وزمنياً من خلال تجهيز وتهيئة كافة المدارس فضلاً عن الارشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي.

وأشارت إدارة تعليم المنطقة الشرقية إلى وقوف القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على جاهزية العودة للدراسة، والتي تتوجها الخطوط العريضة لأعضاء لجنة الاستعداد لضمان بداية جادّة، وفصلًا دراسيًا موفقًا وحافلًا بالإنجازات والنجاحات التي سنحقّقها بتضافر الجهود في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وكانت إدارة تعليم الشرقية قد رحلت 500 ألف حقيبة دراسية للفصل الدراسي الثالث على جميع مدارس مدن ومحافظات تعليم الشرقية بقطاعيه البنين والبنات.

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09:22ت م

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