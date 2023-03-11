السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 10009 إصابات جديدة بفيروس

كما أبلغت البلاد عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و96 وفاة.

// انتهى //

07:22ت م

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سيئول 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 10009 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و625 ألفا و389 حالة.كما أبلغت البلاد عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و96 وفاة.// انتهى //07:22ت م0021

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