ثقافي / مكانة النشر العربي في خارطة العالم" ندوة بمعرض الشرقية للكتاب 2023



الظهران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أقيمت أمس ندوة بعنوان "مكانة النشر العربي في خارطة العالم" ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الشرقية للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة .

وشارك في الندوة كل من رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، و مدير عام دار الشروق والنائب الأسبق لرئيس اتحاد الناشرين المصريين أحمد بدير، وحاورهما عبدالله الغبيني.

واستعرض المشاركون في الندوة تقرير صناعة النشر العالمية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في فبراير 2023، مبيناً أن الدول المشاركة في التقرير 23 دولة، وأن إجمالي إيرادات صناعة النشر العالمية بلغ 71.6 مليارات دولار بحسب التقرير .

وكشف التقرير أن النشر العربي يمثل أقل من 1% من الإنتاج العالمي بحسب تقرير صناعة النشر العالمية 2021، حيث استعرض المتحاورون اهم المعوقات التي تواجه النشر في الدول العربية، و منها عدم احترام الملكية الفكرية، كما أن الدول العربية ليست مُصنّعة لمستلزمات الكتب، خاصة أن 90% من أدوات الكتب مستوردة، إلى جانب ارتفاع رسوم الإعلان وقلة عدد المكتبات العامة .

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