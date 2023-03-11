السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

القيادة تهنئ رئيسي الصين ونيبال

ولي العهـد يؤدي صلاة الميـت علـى الأميرة الجوهرة بنـت عبـدالعـزيز ويشـارك فـي مواراة جثمـانها

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران

العيبان: نهج المملكة ثابت في التمسك بحسن الجوار وتعزيز أمن المنطقة والعالم

ترحيب عربي وإسلامي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون وتطويره وفق رؤية 2030

يوم العَلَم.. رمز السيادة والقوة والسلام

استبدال القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني

مطالبات شوريّة لتيسير رحلة المستثمر في قطاع الأعمال

المملكة استقبلت «67» مليون زائر خلال العام الماضي

الاحتلال يعتقل والد وشقيق منفذ عملية «ديزنغوف»

تنديد غربي بالهجمات الروسية «العشوائية».. ودفاعات باخموت تصمد

المتظاهرون في جورجيا يهتفون بـ«الانتصار»

ولاية ثالثة غير مسبوقة لشي جينبينغ

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حسن الجوار ) : ليس هناك وسيلة أفضل من الحوار وصولاً إلى نتائج ترضي أطرافه المعنية، فالحوار الذي يتم في أطر محددة بأهداف واضحة يؤدي إلى تحقيق الرؤى المشتركة، هذا ما حدث أمس بالإعلان عن الاتفاق بين المملكة والجمهورية الإيرانية (رغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية)، الاتفاق جاء بناء على رغبة مشتركة برعاية صينية من أجل عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي، وإنهاء سنوات من القطيعة أثرت على أمن واستقرار الإقليم، ومن أجل أن يكون السلام في المنطقة العنوان الرئيس المؤدي إلى حلحلة عديد الملفات الساخنة التي لم تجد حلولاً جذرية لإنهائها.

وتابعت : دائماً ما تجنح المملكة إلى السلم، ودائماً ما كانت أياديها ممدودة من أجل عالم مستقر متوازنٍ، ومن أجل أن تكون منطقتنا مشغولة بالتنمية والتطلع إلى المستقبل عوضاً عن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها لعقود، جاء الاتفاق السعودي - الإيراني ليضع حداً للأمور العالقة التي أحدثت شرخاً في العلاقات كان من الممكن أن يستمر إلى عقود أطول لولا حكمة قيادتنا الرشيدة التي استجابت لدعوة الرئيس الصيني «لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وهذا ما كان، حيث عقدت المباحثات برغبة مشتركة للوصول إلى إيجاد أرضية مشتركة تقود الاحترام المتبادل والالتزام بحسن الجوار والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها، وكلها نقاط غاية في الأهمية لبدء حقبة جديدة في العلاقات بين الرياض وطهران ستنعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين بوجه خاص وعلى استقرار المنطقة بشكل عام.

وبينت صحيفة "الاقتصادية" في كلمتها بعنوان ( الأسهم والعقارات ومطبات الفائدة ) : عندما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المشرعين الأمريكيين بأن المجلس سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على خلفية بيانات قوية صدرت خلال الآونة الأخيرة، وأنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر، إذا أشارت المعلومات اللاحقة "بالكلية" إلى ضرورة فرض تدابير أكثر صرامة للسيطرة على التضخم. هنا كانت ردة فعل هذه التصريحات - رغم حرصها على التهدئة - على أسواق الأسهم سريعة، وشهدت تقلبات وتذبذبات بسبب غموض حول مسار الفائدة في أمريكا، وطغى اللون الأحمر على مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية وطالت الخليجية.

وواصلت : ورغم أن تصريحات باول كانت حذرة جدا حتى لا تتسبب في حدوث موجة من التراجعات في الأسواق المالية، إلا أن استجابة أسواق المال جاءت مواتية، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، وأغلقت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت على انخفاض حاد، فيما تتزايد مخاطر التضخم، وهو ما فاقم الضغوط على سوق متوترة بالفعل بأزمات متراكمة. ومن المتوقع أن يكون الاتجاه متراجعا في أسواق الأسهم، فيما لو تحققت توقعات "الفيدرالي" فعليا وتم رفع أسعار الفائدة بأكبر من التوقعات. وفي سياق سوق العقارات أيضا، يترقب المستثمرون ردود الأفعال مع كل تصريحات تلمح إلى رفع التشديد النقدي، لكن في نهاية المطاف ستتأثر السوق العقارية وبمستويات متفاوتة وغير واضحة وسط أجواء مستقبلية ضبابية. لكن السؤال المطروح والملح حاليا، ما التوقعات التي أشار إليها جيروم باول؟ فبعد عام كامل من التسارع في رفع أسعار الفائدة بطريقة لم يسبق لها نظير في التاريخ الاقتصادي الأمريكي، كان من المتوقع أن يتخذ "الفيدرالي" نهجا مختلفا في 2023، وذلك برفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، وقد ظهرت توجهات هذا النهج جلية عندما تم رفعها في شباط (فبراير) بربع نقطة مئوية، وهي أقل زيادة منذ آذار (مارس) الماضي، وتفاءل كثير من المحللين والمستثمرين بهذه الخطوة، وكان من المؤمل أن يبدأ منحنى أسعار الفائدة في الالتواء نحو ارتفاعات بطيئة قبل أن يصل إلى ذروته التي أصبحت قريبة عند 5.50 في المائة في 2023 أو أن تصل الأسعار إلى 6 في المائة، وكان الأقل احتمالا، لكن خطابه بدد تلك الاحتمالات بحديثه الذي أعاد الأمور إلى الغموض مرة أخرى وفتح باب التكهنات، وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي في مستهل جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، "جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة أقوى من المتوقع، ما يشير إلى أن المستوى الذي ستصل إليه أسعار الفائدة سيكون على الأرجح أعلى من التوقعات السابقة". أي إن الأسعار قد تتجاوز معدل 6 في المائة، بل إن العودة نحو رفع الأسعار بمعدل نصف نقطة كل ربع عام أصبحت في مرمى الاحتمالات أيضا، وهذا بالطبع ستكون له آثار قوية في الأسواق المالية، فالأموال تبحث عن العوائد والعوائد اليوم هي في تملك الدولار عموما، وهذا يعني مزيدا من الضغوط القوية على العملات الأخرى، ولن يكون 2023 متنفسا لإعادة دراسة الوضع الاقتصادي والتموضع جيدا وإعادة رسم مصروفات الميزانية، بل سيكون سعيا مرة أخرى من أجل تجنب خروج الأموال ودعم الاقتصاد بالأموال الأجنبية.

وقالت صحيفة "اليوم" في كلمتها بعنوان ( نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد ) : ارتبط أئمة الـدولـة الـسعودية وملـوكها بهذا الـعلـم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى ثم الدولة السعودية الثانية وفي عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. يأتي الأمر الملكي الـكريم بتحديد يوم للعلم تجسيدا لما توليه الـقيادة الـرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة.. وقد جاء إقرار »يوم العلم« تتويجا لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- الذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني باعتباره عنصرا رئيسا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.

وأردفت : يلتقي يوم الـعلـم مع شعور الـفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسخه سمو ولي العهد - حفظه الله - عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة، ويعد علم المملكة العربية السعودية رمزا لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر الميمون. قصة تطور العلم تحكي أيضا قصة نمو الـوطن وتطوره ونهضته، ويجسد الاحتفاء بالعلم احتفاء بالوطن في أي وقت وأي مكان، ويمثل الالتزام بنظام العلم ومعاييره جانبا مهما من احترام رمزية العلم ودلالاته الوطنية والتاريخية.

إن تطور العلم السعودي مرتبط بتاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139 هـ/ 1727 م وإلى اليوم، فقد كان علم الدولة السعودية الأولـى منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله - أخضر اللون، مشغولا من الخز الإبريسم، وكتبت عليه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، كما اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الثانية راية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الـوطن، واستمر على ذات الهيئة في بداية عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى أن عمل على تطويره بعد انتهائه من توحيد المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

05:04ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيسي الصين ونيبالولي العهـد يؤدي صلاة الميـت علـى الأميرة الجوهرة بنـت عبـدالعـزيز ويشـارك فـي مواراة جثمـانهااستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيرانالعيبان: نهج المملكة ثابت في التمسك بحسن الجوار وتعزيز أمن المنطقة والعالمترحيب عربي وإسلامي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيرانوزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون وتطويره وفق رؤية 2030يوم العَلَم.. رمز السيادة والقوة والسلاماستبدال القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليمانيمطالبات شوريّة لتيسير رحلة المستثمر في قطاع الأعمالالمملكة استقبلت «67» مليون زائر خلال العام الماضيالاحتلال يعتقل والد وشقيق منفذ عملية «ديزنغوف»تنديد غربي بالهجمات الروسية «العشوائية».. ودفاعات باخموت تصمدالمتظاهرون في جورجيا يهتفون بـ«الانتصار»ولاية ثالثة غير مسبوقة لشي جينبينغوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حسن الجوار ) : ليس هناك وسيلة أفضل من الحوار وصولاً إلى نتائج ترضي أطرافه المعنية، فالحوار الذي يتم في أطر محددة بأهداف واضحة يؤدي إلى تحقيق الرؤى المشتركة، هذا ما حدث أمس بالإعلان عن الاتفاق بين المملكة والجمهورية الإيرانية (رغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية)، الاتفاق جاء بناء على رغبة مشتركة برعاية صينية من أجل عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي، وإنهاء سنوات من القطيعة أثرت على أمن واستقرار الإقليم، ومن أجل أن يكون السلام في المنطقة العنوان الرئيس المؤدي إلى حلحلة عديد الملفات الساخنة التي لم تجد حلولاً جذرية لإنهائها.وتابعت : دائماً ما تجنح المملكة إلى السلم، ودائماً ما كانت أياديها ممدودة من أجل عالم مستقر متوازنٍ، ومن أجل أن تكون منطقتنا مشغولة بالتنمية والتطلع إلى المستقبل عوضاً عن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها لعقود، جاء الاتفاق السعودي - الإيراني ليضع حداً للأمور العالقة التي أحدثت شرخاً في العلاقات كان من الممكن أن يستمر إلى عقود أطول لولا حكمة قيادتنا الرشيدة التي استجابت لدعوة الرئيس الصيني «لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وهذا ما كان، حيث عقدت المباحثات برغبة مشتركة للوصول إلى إيجاد أرضية مشتركة تقود الاحترام المتبادل والالتزام بحسن الجوار والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها، وكلها نقاط غاية في الأهمية لبدء حقبة جديدة في العلاقات بين الرياض وطهران ستنعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين بوجه خاص وعلى استقرار المنطقة بشكل عام.وبينت صحيفة "الاقتصادية" في كلمتها بعنوان ( الأسهم والعقارات ومطبات الفائدة ) : عندما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المشرعين الأمريكيين بأن المجلس سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على خلفية بيانات قوية صدرت خلال الآونة الأخيرة، وأنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر، إذا أشارت المعلومات اللاحقة "بالكلية" إلى ضرورة فرض تدابير أكثر صرامة للسيطرة على التضخم. هنا كانت ردة فعل هذه التصريحات - رغم حرصها على التهدئة - على أسواق الأسهم سريعة، وشهدت تقلبات وتذبذبات بسبب غموض حول مسار الفائدة في أمريكا، وطغى اللون الأحمر على مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية وطالت الخليجية.وواصلت : ورغم أن تصريحات باول كانت حذرة جدا حتى لا تتسبب في حدوث موجة من التراجعات في الأسواق المالية، إلا أن استجابة أسواق المال جاءت مواتية، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، وأغلقت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت على انخفاض حاد، فيما تتزايد مخاطر التضخم، وهو ما فاقم الضغوط على سوق متوترة بالفعل بأزمات متراكمة. ومن المتوقع أن يكون الاتجاه متراجعا في أسواق الأسهم، فيما لو تحققت توقعات "الفيدرالي" فعليا وتم رفع أسعار الفائدة بأكبر من التوقعات. وفي سياق سوق العقارات أيضا، يترقب المستثمرون ردود الأفعال مع كل تصريحات تلمح إلى رفع التشديد النقدي، لكن في نهاية المطاف ستتأثر السوق العقارية وبمستويات متفاوتة وغير واضحة وسط أجواء مستقبلية ضبابية. لكن السؤال المطروح والملح حاليا، ما التوقعات التي أشار إليها جيروم باول؟ فبعد عام كامل من التسارع في رفع أسعار الفائدة بطريقة لم يسبق لها نظير في التاريخ الاقتصادي الأمريكي، كان من المتوقع أن يتخذ "الفيدرالي" نهجا مختلفا في 2023، وذلك برفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، وقد ظهرت توجهات هذا النهج جلية عندما تم رفعها في شباط (فبراير) بربع نقطة مئوية، وهي أقل زيادة منذ آذار (مارس) الماضي، وتفاءل كثير من المحللين والمستثمرين بهذه الخطوة، وكان من المؤمل أن يبدأ منحنى أسعار الفائدة في الالتواء نحو ارتفاعات بطيئة قبل أن يصل إلى ذروته التي أصبحت قريبة عند 5.50 في المائة في 2023 أو أن تصل الأسعار إلى 6 في المائة، وكان الأقل احتمالا، لكن خطابه بدد تلك الاحتمالات بحديثه الذي أعاد الأمور إلى الغموض مرة أخرى وفتح باب التكهنات، وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي في مستهل جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، "جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة أقوى من المتوقع، ما يشير إلى أن المستوى الذي ستصل إليه أسعار الفائدة سيكون على الأرجح أعلى من التوقعات السابقة". أي إن الأسعار قد تتجاوز معدل 6 في المائة، بل إن العودة نحو رفع الأسعار بمعدل نصف نقطة كل ربع عام أصبحت في مرمى الاحتمالات أيضا، وهذا بالطبع ستكون له آثار قوية في الأسواق المالية، فالأموال تبحث عن العوائد والعوائد اليوم هي في تملك الدولار عموما، وهذا يعني مزيدا من الضغوط القوية على العملات الأخرى، ولن يكون 2023 متنفسا لإعادة دراسة الوضع الاقتصادي والتموضع جيدا وإعادة رسم مصروفات الميزانية، بل سيكون سعيا مرة أخرى من أجل تجنب خروج الأموال ودعم الاقتصاد بالأموال الأجنبية.وقالت صحيفة "اليوم" في كلمتها بعنوان ( نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد ) : ارتبط أئمة الـدولـة الـسعودية وملـوكها بهذا الـعلـم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى ثم الدولة السعودية الثانية وفي عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. يأتي الأمر الملكي الـكريم بتحديد يوم للعلم تجسيدا لما توليه الـقيادة الـرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة.. وقد جاء إقرار »يوم العلم« تتويجا لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- الذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني باعتباره عنصرا رئيسا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.وأردفت : يلتقي يوم الـعلـم مع شعور الـفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسخه سمو ولي العهد - حفظه الله - عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة، ويعد علم المملكة العربية السعودية رمزا لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر الميمون. قصة تطور العلم تحكي أيضا قصة نمو الـوطن وتطوره ونهضته، ويجسد الاحتفاء بالعلم احتفاء بالوطن في أي وقت وأي مكان، ويمثل الالتزام بنظام العلم ومعاييره جانبا مهما من احترام رمزية العلم ودلالاته الوطنية والتاريخية.إن تطور العلم السعودي مرتبط بتاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139 هـ/ 1727 م وإلى اليوم، فقد كان علم الدولة السعودية الأولـى منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله - أخضر اللون، مشغولا من الخز الإبريسم، وكتبت عليه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، كما اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الثانية راية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الـوطن، واستمر على ذات الهيئة في بداية عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى أن عمل على تطويره بعد انتهائه من توحيد المملكة العربية السعودية.// انتهى //05:04ت م0018

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.