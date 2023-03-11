سياسي / الأمم المتحدة ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة و إيران



نيويورك 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاتفاق بين المملكة العربية

و عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن امتنان الأمين العام للأمم المتحدة للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة، كما حيا الأمين العام للأمم المتحدة جهود دول أخرى في هذا الصدد وخصوصا سلطنة عُمان والعراق.

و صرح المتحدث الأممي بأن علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية و إيران ضرورية لاستقرار منطقة الخليج.

// انتهى //

03:33ت م

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نيويورك 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.و عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن امتنان الأمين العام للأمم المتحدة للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة، كما حيا الأمين العام للأمم المتحدة جهود دول أخرى في هذا الصدد وخصوصا سلطنة عُمان والعراق.و صرح المتحدث الأممي بأن علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية و إيران ضرورية لاستقرار منطقة الخليج.// انتهى //03:33ت م0016

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