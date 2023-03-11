

نيويورك 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 22ر345 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 64ر13909 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 73ر56 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 59ر3861 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 47ر199 نقطة، أو 8ر1% ، ليصل إلى 89ر11138 نقطة.

// انتهى //

03:16ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.