سياسي / فرنسا ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران



باريس 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رحبت فرنسا باتفاق المملكة العربية

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزيرة كاثرين كولونا تؤيد الحوار وأي مبادرة يمكن أن تقدم مساهمة ملموسة في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

// انتهى //

03:07ت م

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باريس 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرحبت فرنسا باتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزيرة كاثرين كولونا تؤيد الحوار وأي مبادرة يمكن أن تقدم مساهمة ملموسة في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.// انتهى //03:07ت م0014

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