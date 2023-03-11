السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة إطلاق النار في هامبورغ الألمانية



مكة المكرمة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تقدمت رابطة العالم الإسلامي بصادق تعازيها ومواساتها للشعب الألماني الصديق وذوي الضحايا والمصابين في حادثة إطلاق النار التي استهدفت كنيسةً بمدينة هامبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وندد معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان بهذه الجريمة المروعة التي خلّفت خسائر مؤلمة في الأرواح، معربا عن التضامن الكامل مع جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة وشعبا في هذا المصاب، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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