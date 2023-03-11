السعودية اليوم / أمطار على منطقة نجران



نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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