سياسي / كبير الدبلوماسيين الصينيين: استئناف العلاقات بين المملكة وإيران "نصر" للسلام



بكين 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي: إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، اليوم قوله في اختتام الحوار بين المملكة وإيران: إن استئناف العلاقات أنباء طيبة عظيمة في العالم المضطرب حاليًا.

وأضاف وانغ، إن جمهورية الصين الشعبية ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم.

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01:33ت م

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بكين 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسقال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي: إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية "نصر" للحوار والسلام.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، اليوم قوله في اختتام الحوار بين المملكة وإيران: إن استئناف العلاقات أنباء طيبة عظيمة في العالم المضطرب حاليًا.وأضاف وانغ، إن جمهورية الصين الشعبية ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم.// انتهى //01:33ت م0008

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