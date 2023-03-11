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سياسي / كبير الدبلوماسيين الصينيين: استئناف العلاقات بين المملكة وإيران "نصر" للسلام

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بكين 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس
قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي: إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية "نصر" للحوار والسلام.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، اليوم قوله في اختتام الحوار بين المملكة وإيران: إن استئناف العلاقات أنباء طيبة عظيمة في العالم المضطرب حاليًا.
وأضاف وانغ، إن جمهورية الصين الشعبية ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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