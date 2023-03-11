شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. beIN Sprorts تحصل على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يشهد الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 الجاري، منافسات قوية بين الأندية السعودية، خاصة بين الثنائي اتحاد جدة ونظيره نادي النصر، الذي يحتل فيه النمور، المركز الأول برصيد 47 نقطة، بينما يحتل العالمي المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

حقيقة نقل ملكية الدوري السعودي لقنوات beIN Sports

وكشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود ناقل تلفزيوني جديد، لبطولة دوري روشن السعودي، خلال الوطن العربي والشرق الأوسط وذلك بداية من الموسم المقبل.

غرد الصحفي محمد الكعبي الذي يعمل في عدة جهات أبرزها قناة الكأس القطرية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، عن حصول شبكة "beIN Sprorts" القطرية على حقوق نقل الدوري السعودي لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وتبث شبكة قنوات "SSC" في الوقت الحالي منافسات المسابقة داخل منطقة الشرق الأوسط، بينما اشترت عدة جهات أوروبية مباريات المسابقة في الأشهر الأخيرة بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وسيتم الكشف خلال الفترة المقبلة، عن ما إذا كان سيكون البث على القنوات القطرية بشكل حصري، ما يعني بداية حقبة جديدة للمسابقة على بعيدًا عن شبكة "SSC".