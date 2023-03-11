شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان الفرج يحقق رقم تاريخي مع الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق سلمان الفرج قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رقمًا مميزًا وتاريخيًا في أعقاب مساهمته مع زملائه بالفوز العريض أمام مضيفه التعاون، بدوري روشن السعودي.

واستطاع الهلال، أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على التعاون برباعية نظيفة مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع ويمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما تراجع التعاون إلى المرتبة الخامسة ب34 نقطة.

وأصبح سلمان الفرج برصيد 13 ألف تمريرة، أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يتخطى حاجز 13 ألف تمريرة، حيث مرر الكرة 13217 مرة، وذلك وفقا لما أكده الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على موقع "تويتر".

وتفاعل جمهور الهلال مع رقم قائد الزعيم سلمان الفرج، وأشادوا بما يقدمه مع الفريق الهلالي كلاعب فارق ومؤثر وقائد مميز داخل الملعب وخارجه.