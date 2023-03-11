شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يوجه طلب إلى عاجل إلى رينارد بسبب لاعبي الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة إلى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، بعد الفوز على التعاون بدوري روشن السعودي.

وكان نادي الهلال، حقق فوز كاسح أمام التعاون، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في بريدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال دياز، في مؤتمر صحفي: "التعاون فريق قوي وصعب المراس، وكنا مطالبين أن نثبت للجميع أن ما حدث في المباراة الماضية أمام الفتح مجرد كبوة".

وأضاف: "التغييرات تحدث وفقا للظروف، وعدد من اللاعبين يعانون من الإرهاق نظرا لتعدد المشاركات، لذا نعمل على إراحة بعض الأسماء للحفاظ عليهم".

وتابع: "جانج هيون سو عانى من الإرهاق، لذا تم استبداله ولا يوجد لديه إصابة، والمرحلة المقبلة لدينا ضغط كبير في المباريات، وسنواصل عملية التدوير، وهي فرصة لبعض اللاعبين الشباب ليدخلوا في أجواء المشاركة".

واختتم: "أتمنى من مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد النظر لموضوع الإرهاق، الذي يعاني منه نجوم الهلال، واستدعاء لاعبين آخرين".