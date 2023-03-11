شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يشيد بخسارة النصر أمام الاتحاد ويوجه رسالة للجماهير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن خسارة غريمه النصر المتصدر السابق لبطولة الدوري السعودي أمام الاتحاد فتحت لهم أبواب المنافسة على البطولة من جديد.

وفاز الهلال على التعاون، برباعية نظيفة مساء الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن.

وقال سلمان الفرج في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "حققنا فوزا مهما جدا للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري، خصوصا بعد خسارة النصر أمام الاتحاد، والتي فتحت لنا باب الأمل من جديد في مشوار الحفاظ على لقب البطولة".

وتابع: "الهلال دائما ما يشارك وينافس في العديد من البطولات، ومن الطبيعي أن ينخفض مستوى أداء بعض اللاعبين نتيجة لضغط المباريات".

واضاف: "قدمنا مستوى رائع أمام التعاون رغم الغيابات، الأمر الذي يؤكد أن الهلال فريق كبير، والبدلاء على قدر عال من الجاهزية".

واختتم الفرج: "لاعبو الفريق لديهم أمل وطموح في الفوز ببطولة الدوري، والظهور بذات المستوى في بقية المباريات، وأطالب الجمهور الحضور والمؤازرة حتى يكمل الفريق مشواره بنجاح".