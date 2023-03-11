السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثِّف حملاتِها الرقابيةَ على المنشآت الغذائية



الطائف19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

كثَّفت أمانة الطائف - ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية- حملاتها الرقابية على عدد من المطاعم ومحال بيع الأغذية، وذلك ضمن برنامج حملتها الرقابية للإصحاح البيئي، وركزت الحملة على التزام المطاعم ومرافق الأغذية بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية؛ لرفع نسبة امتثال المنشآت لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وبيَّنت الأمانة أن المخالفات تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، وتشغيل عمالة مخالفة، وتدني مستوى النظافة بالمرافق، مشيرة إلى إزالة أكثر من ٣٠ بسطة عشوائية وغير نظامية؛ وذلك لمعالجة مظاهر التشوه البصري والصحي والبيئي، منوهة بمشاركة الأهالي الفعالة في تحسين الخدمات البلدية والإبلاغ عن المخالفات المشاهدة عبر تطبيق بلدي (صوِّر وأرسل) أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.

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