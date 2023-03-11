سياسي/ سمو ولي العهد يهنئ السيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية



الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد" بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

// انتهى //

20:45ت م

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الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.وقال سمو ولي العهد" بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //20:45ت م0111

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