سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية



الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.

وقال الملك المفدى " بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار" .

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20:45ت م

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