شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي دوري روشن السعودي عقب فوز الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ لحظات مباراة الهلال أمام نظيره التعاون، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ونجح الهلال السعودي من الفوز أمام نظيره التعاون، بأربعة أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الخامس، برصيد34 نقطة.

وأحرز إبجالو النيجيري لاعب نادي الهلال، هدفين في شباك التعاون.

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

وجاء ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، كالتالي:

1- أندرسون تاليسكا "النصر" 13 هدفًا.

2- كارلوس جونيور "الشباب"، عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد" 12 هدفًا.

3- أوديون إيجالو "الهلال" 11 هدفًا، فراس البريكان "الفتح" 11 هدفًا.

5- كريستيانو رونالدو "النصر"، كريستيان جوانكا "الشباب" 8 أهداف.

6- رومارينيو "الاتحاد" 7 أهداف.