شكرا لقرائتكم قطر وتركيا يرحبان باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا، اليوم الجمعة، من معالي وزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو.

ترحيب تركي

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.

كما عبر معالي وزير خارجية تركيا عن ترحيب بلاده بصدور البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.

ترحيب قطري

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر.

وفي بداية الاتصال هنأ سموه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشقيقة، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد، فيما عبر معاليه عن ترحيب دولة قطر الشقيقة بصدور البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.