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4 مخاطر للمراوغة بسرعة بين المركبات

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الرياض - محمد الوسيري - حذّرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من المراوغة بسرعة بين المركبات، مشيرة إلى أنها تربك مستخدمي الطريق، وتعرّضهم لخطر الحوادث المرورية.

وأوضحت المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 مخاطر للمراوغة بسرعة بين المركبات.

مخاطر المراوغة

ـ مخالفة للأنظمة المرورية.

ـ تعرّض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.

ـ ترفع نسبة وقوع الحوادث.

ـ تزيد صعوبة التحكم في المركبة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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