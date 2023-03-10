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الرياض - محمد الوسيري - حذّرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من المراوغة بسرعة بين المركبات، مشيرة إلى أنها تربك مستخدمي الطريق، وتعرّضهم لخطر الحوادث المرورية.

وأوضحت المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 مخاطر للمراوغة بسرعة بين المركبات.

مخاطر المراوغة

ـ مخالفة للأنظمة المرورية.

ـ تعرّض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.

ـ ترفع نسبة وقوع الحوادث.

ـ تزيد صعوبة التحكم في المركبة.