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شكرا لقرائتكم 4 مخاطر للمراوغة بسرعة بين المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذّرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من المراوغة بسرعة بين المركبات، مشيرة إلى أنها تربك مستخدمي الطريق، وتعرّضهم لخطر الحوادث المرورية.
وأوضحت المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 مخاطر للمراوغة بسرعة بين المركبات.
مخاطر المراوغة
ـ مخالفة للأنظمة المرورية.
ـ تعرّض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.
ـ ترفع نسبة وقوع الحوادث.
ـ تزيد صعوبة التحكم في المركبة.