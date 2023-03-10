شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.

وقال الملك سلمان ” بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار” .

ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.

وقال سمو ولي العهد” بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي”.