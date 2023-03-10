شكرا لقرائتكم النيابة: يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدَّدت النيابة العامة، مساء اليوم الجمعة، على حظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نُصَّ عليه في هذا النظام”.