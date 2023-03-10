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النيابة: يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية

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الرياض - محمد الوسيري - شدَّدت النيابة العامة، مساء اليوم الجمعة، على حظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نُصَّ عليه في هذا النظام”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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