السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يدينُ حادثَ إطلاق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية



الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، حادثَ إطلاق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وشدَّد معاليه على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، لاسيما التي تستهدف دور العبادة وترويع الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وقدَّم معالي الأمين العام خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

// انتهى //

21:51ت م

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