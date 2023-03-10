السعودية اليوم / " الشؤون الإسلامية " تسلِّم 300 ألف نسخة من المصحف الشريف لجمهورية مورتانيا



نواكشوط 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

سلَّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - اليوم - هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من القرآن الكريم بمختلف الأحجام البالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لتوزيعها على المتسابقين والمشاركين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية في الجمهورية الموريتانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وكذلك المراكز والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وجرت مراسم تسليم الهدية في دار المصحف الشريف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية بالعاصمة نواكشوط، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور بيت الله أحمد الأسود، وحاكمة مقاطعة القصر زينب عبدالله مسعود.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا خلال كلمته في الحفل، أن هذه الهدية الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - تعدُّ استمرارًا وامتدادًا للاهتمام والعناية التي توليها القيادة الكريمة بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعة ونشرًا وتعليمًا، مشيراً إلى أن هذه الدفعة تبلغ 250 ألف نسخة من المصاحف برواية ورش عن نافع، و( 50) ألف نسخة برواية قالون عن نافع.

من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن هذه الهدية المتمثلة بـ 300 ألف نسخة من المصحف الشريف تأتي تكريسًا وتقوية لأواصر ووشائج القربى بين البلدين العزيزين، منوهاً بالاتفاقية الموقَّعة بين الوزارتين في البلدين في مختلف المجالات الإسلامية، التي يأتي من نتائجها تنظيم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، ويتنافس على شرفها أبناء وبنات الشعب الموريتاني ودول غرب أفريقيا.

عقب ذلك بدأت المراسم الرسمية لتسليم الهدية الملكية وسط حضور جمع من العلماء وقيادات العمل الإسلامي ووسائل الإعلام الرسمية.

// انتهى //

21:51ت م

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