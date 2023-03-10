السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يلتقي وفدًا من صندوق النقد الدولي



نواكشوط 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة المدير العام المساعد للصندوق كنجي أوكومورا.

وجرى -خلال اللقاء- بحث مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها؛ خدمة للتنمية الاقتصادية في موريتانيا.

// انتهى //

21:39ت م

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