شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إنتقال نجم برشلونة للنصر السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب.

موقف بوسكيتس من التجديد مع برشلونة

ومازال الحديث مستمر في الوسط الرياضي السعودي، حول اقتراب النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي بالفترة القادمة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على أن برشلونة قدم عرضه الأخير للتجديد مع بوسكيتس، حيث يعرض عليه 7 ملايين يورو لتوقيع عقد جديد.

وأكدت التقارير على أن عرض برشلونة الجديد سيكون محبط للغاية بالنسبة لبوسكيتس، الذي كان يحصل على راتب يقارب الـ 22 مليون يورو خلال السنوات الماضية مع البرسا.

النصر يسعى للتعاقد مع بوسكيتس

ويتقدم النصر بعرض خلال الساعات القادمة بقيمة 18 مليون يورو من أجل أن يزامل بوسكيتس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، داخل قلعة العالمي بالفترة القادمة.

وسيكون خيار بوسكيتس لبرشلونة هو الأقل ترجيحًا بالنسبة له في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن يقدم إنتر ميامي الأمريكي عرضًا أفضل للحصول على خدماته.