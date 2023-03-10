شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عدد كبير من محبي الكرة العربية والسعودية في معرفة ماهو موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون والتي كانت اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر مارس الجارى.

موعد مباراة الهلال القادمة

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال القادمة ضد الفتح يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق مباراة الهلال والفتح القادمة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان فريق الهلال قد حقق الفوز على حساب التعاون بأربعة أهداف دون رد عن طريق كلًا من أوديون إيجالو الذي سجل هدفين، بالإضافة إلى ميشيل دي أوليفيرا ومحمد حمد القحطاني في الدقائق 32 و47 و51 و95 على الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة

وتنقل مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي عبد الله الغامدي