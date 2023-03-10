شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال على التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في معرفة ماهو ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال على التعاون اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي.

فوز الهلال على التعاون

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد حقق الفوز على حساب التعاون بأربعة أهداف دون رد عن طريق كلًا من أوديون إيجالو الذي سجل هدفين، بالإضافة إلى ميشيل دي أوليفيرا ومحمد حمد القحطاني في الدقائق 32 و47 و51 و95 على الترتيب.

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ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق الهلال إلى النقطة رقم 36 في المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يتجمد رصيد فريق التعاون عند النقطة رقم 34 في المركز الخامس، وجاء ترتيب الدوري السعودي على النحو التالى:

1- الاتحاد 47 نقطة.

2- النصر 46 نقطة.

3- الشباب 43 نقطة.

4- الهلال 36 نقطة.

5- التعاون 34 نقطة.

6- الفتح 31 نقطة.

7- الطائي 25 نقطة.

8- الاتفاق 23 نقطة.

9- الفيحاء 23 نقطة.

10- ضمك 22 نقطة.

11- أبها 22 نقطة.

12- الرائد 21 نقطة.

13- الوحدة 21 نقطة.

14- العدالة 16 نقطة.

15- الخليج 16 نقطة.

16- الباطن 9 نقاط.