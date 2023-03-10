شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يضرب التعاون برباعية في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على حساب التعاون بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر مارس الجارى على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الهلال يضرب التعاون بثلاثية

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق الهلال بهدفين دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبى فريق الهلال لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين سجل أوديون إيجالو الهدف الأول لصالح الهلال.

وبعدها حاول لاعبى فريق التعاون لتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى مجريات المباراة ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة الـ47 سجل أوديون إيغالو الهدف الثاني له ولفريقه لينتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب التعاون بأكثر من لاعب لتسجيل الهدف الأول ومحاولة العودة إلى المباراة ولكن دون جديد، وفي الدقيقة الواحدة والخمسين سجل ميشيل دي أوليفيرا الهدف الثالث لصالح الهلال، وفي الدقيقة الـ95 سجل محمد حمد القحطاني الهدف الرابع لتنتهى المباراة بفوز الهلال بأربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق الهلال إلى النقطة رقم 36 في المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يتجمد رصيد فريق التعاون عند النقطة رقم 34 في المركز الخامس