شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخون فريقه السابق أمام الأهلى.. موقف مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية واردة من النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لأهلي جدة السعودي، قام بالتواصل فى الساعات الأخيرة، مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأضافت التقارير أن حديث موسيماني مع كولر، جاء فى إطار مواجهة الغد للفريق الأحمر، حيث حرص المدرب الجنوب أفريقي على شرح نقاط الضعف الخاصة بفريق صن داوينز، بحكم تجربته السابقة مع الفريق الأفريقي، لفترة تجاوزت الثمانية أعوام.

وأعتبرت جماهير صن داوينز ما فعله موسيماني بمثابة الخيانة للفريق، خاصة أن المدرب لم يقضي مع الفريق القاهري سوي موسم ونصف فقط، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي.



كولر يفاجئ صن داوينز بكهربا

وأفادت بعض التقارير ان كولر قد استقر على الدفع بكهربا منذ بداية اللقاء القادم أمام صن داوينز، حيث يفضل المدرب البدء باللاعب، عن مشاركة محمد شريف، نظرا لضغط المباريات المتواصل، وحصول كهربا على فترة للراحة أطول من الأخير.



موعد مباراة الأهلى وصن داوينز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره صن داوينز غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر ان الهلال يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط، فى حين يحل صن داوينز فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن المجموعة دون رصيد من النقاط.