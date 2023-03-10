السعودية اليوم / مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أول المستفيدين من برنامج التأشيرة البريطاني الجديد



لندن 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، عن برنامج جديد للحصول على تصريح الزيارة الإلكترونية يهدف إلى تقديم تجربة سفر تتسم بالسهول والكفاءة لجميع القادمين إلى المملكة المتحدة.

ووفقاً لبيان الحكومة البريطانية في هذا الشأن سيكون الزوار من دول

وستكون عملية تقديم الطلبات رقمية بالكامل، حيث يقدم الزائرين طلبهم عبر برنامج تصريح الزيارة على الهاتف المحمول.

// انتهى //

20:40ت م

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لندن 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم، عن برنامج جديد للحصول على تصريح الزيارة الإلكترونية يهدف إلى تقديم تجربة سفر تتسم بالسهول والكفاءة لجميع القادمين إلى المملكة المتحدة.ووفقاً لبيان الحكومة البريطانية في هذا الشأن سيكون الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي من أوائل المستفيدين من البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني، قبل التوسع في تطبيقه عالميًّا خلال 2024م.وستكون عملية تقديم الطلبات رقمية بالكامل، حيث يقدم الزائرين طلبهم عبر برنامج تصريح الزيارة على الهاتف المحمول.// انتهى //20:40ت م0108

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