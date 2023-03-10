السعودية اليوم / معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 يسجِّل رقمًا قياسيًّا في موسوعة "غينيس"



الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

سجل معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 - اليوم - رقمًا قياسيًّا عالميًّا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، من خلال مبادرة "فصل جديد لكتابك" التي حقَّقَت أكبر رقم قياسي لتبادل الكتب الشخصية مع الآخرين في ساعة واحدة بمشاركة 591 مشاركًا، حيث تسلَّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة شهادة التسجيل، بحضور محكم من "غينيس" إلى جانب حضور جمعٍ من الشخصيات الثقافية والأدبية.

وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة قد أطلقت مبادرة "فصل جديد لكتابك" كجزء من الفعاليات المصاحبة لمعرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023،حيث قام من خلالها زوار المعرض بإحضار كتبهم الخاصة التي يرغبون في تبادلها مع غيرهم، وذلك في منطقة مخصصة في المعرض؛ لتعزيز فكرة تبادل الكتب الشخصية بين القُرَّاء، بما يحقق الفائدة الكبيرة من هذه الكتب، وتحفيز المجتمع على الاستفادة من تبادل الكُتب في نشر المعرفة، والتشجيع على القراءة الجماعية كأسلوبٍ قرائي محفز.

وبهذا الرقم القياسي يكون معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 قد نجح في كسر الرقم القياسي المُسجل سابقًا في مدينة "ميساتو" اليابانية،التي حقَّقت رقمًا قياسيًّا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر حدث تبادل للكتب في ساعة واحدة بعدد 539 مشاركًا، وذلك في 23 يونيو 2019م.

ويأتي تسجيل هذا الرقم في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كثالث الأرقام القياسية التي نجحت هيئة الأدب والنشر والترجمة في تسجيلها بالموسوعة، وذلك في سياق حرصها على تشجيع القراءة ونشرها، وتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير، واتباع الممارسات الصديقة للبيئة؛ لتعزيز الاستدامة عبر تبادل الكتب التي فرغ زوار المعرض من قراءتها بدلاً من التخلص منها، أو تركها حبيسةً للأدراج.

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