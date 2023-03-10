السعودية اليوم / هيئة فنون الطهي تنظِّم فعاليةَ "سوق رمضان" في جدة التاريخية



جدة 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أعلنت هيئة فنون الطهي إقامةَ فعالية "سوق رمضان" خلال المدة من 13 - 22 مارس الجاري في حديقة بحيرة الأربعين بجدة التاريخية؛ لإبراز فنون الطهي المحلي، والمنتجات الرمضانية وما تتميز به، وذلك بطابعٍ رمضاني يتناسب مع هذا الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المجتمع السعودي.

وتضم الفعالية سوقًا رمضانيًّا لبيع المنتوجات والزينة الرمضانية،إذْ تتيح من خلاله الفرصة أمام البائعين المحليين لعرض منتجاتهم أمام مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب حضور الروايات والحكايات التي سيقدمها الحكواتي؛ ليروي للزوَّار قصصًا رمضانية، فضلاً عن وجود منطقة مخصصة للأطفال تستهدفهم بفعالية خاصة تناسب شريحتهم العمرية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن باقة من الفعاليات الثقافية المتخصصة في تراث فنون الطهي بالمملكة،التي تسعى عبرها هيئة فنون الطهي إلى إبراز فنون الطهي المحلية، وإعادة إحياء القيمة التراثية والشعبية للمنتجات الغذائية التي تشتهر بها المملكة، ومنها تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك، ومميزاتها، وثقافتها، إلى جانب دعم المنتجين السعوديين وتمكينهم من عرض منتجاتهم، وتشجيعهم لتطوير القطاع.

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20:24ت م

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