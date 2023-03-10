السعودية اليوم / الهيئة السعودية للفضاء تعقد لقاءً مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية وعدد من الشركات في قطاع الفضاء



الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

عقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة

كما زار الدكتور التميمي، المركز الهندي للأقمار الصناعية URSC في مدينة بانغلو، وقام بجولة ميدانية على أقسام المركز؛ للتعرف على أحدث التقنيات التي يتم تطويرها في صناعة وتصميم الأقمار الصناعية وإطلاقها، وأبرز المشاريع التي يجري العمل عليها، حيث اجتمع معاليه برئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO؛ لمناقشة سبل التعاون في تعزيز قطاع الفضاء في المملكة بالاستفادة من التجارب الناجحة في الهند وتطوير الصناعات الفضائية بمعايير تقنية عالمية قائمة على الابتكار، وبحث مجالات التعاون بين الجانبين في نقل المعرفة وتوطينها والإسهام في تطوير صناعات الفضاء في المملكة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء في مدينة كيرلا مدير المعهد الهندي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء IIST؛ لبحث أوجه التعاون في مجالات تأهيلها الكوادر المحلية والمتخصصين ببرامج الفضاء وتطوير تقنياته في المملكة، وكذلك التعرف على أبرز البرامج الأكاديمية ومعامل الأبحاث والابتكار، التي يمكن الاستفادة منها وتنفيذها في المملكة .

كما تضمَّنَت الزيارة اجتماعات ثنائية مع عدد من رؤساء الشركات الهندية في قطاع الفضاء؛ ومنها شركة نيوسبيس إنديا ليميتد إحدى الأذرع التجارية لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، وجرى - خلال اللقاء- التعرف على تجارب الشركة ومشاريع ها، وبحث أفضل الممارسات التي تعزز الجانب الاقتصادي والتجاري لقطاع الفضاء وتحسين بيئته ورفع تنافسيتها.

وتهدف زيارة الدكتور التميمي للهند، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمعرفي المشترك في مجال الفضاء بين المملكة والهند، وتعظيم الاستفادة من التجارب والخبرات الهندية في هذا القطاع، بما يحقق تطلعات وأهداف المملكة ويدعم رؤية 2030.

// انتهى //

20:15ت م

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الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واسعقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، خلال زيارته الهند، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات الحكومية والشركات الهندية وقادة قطاع الفضاء؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية في مجالات اقتصادات الفضاء وقطاعاته المستقبلية بما يخدم المصالح المشتركة.كما زار الدكتور التميمي، المركز الهندي للأقمار الصناعية URSC في مدينة بانغلو، وقام بجولة ميدانية على أقسام المركز؛ للتعرف على أحدث التقنيات التي يتم تطويرها في صناعة وتصميم الأقمار الصناعية وإطلاقها، وأبرز المشاريع التي يجري العمل عليها، حيث اجتمع معاليه برئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO؛ لمناقشة سبل التعاون في تعزيز قطاع الفضاء في المملكة بالاستفادة من التجارب الناجحة في الهند وتطوير الصناعات الفضائية بمعايير تقنية عالمية قائمة على الابتكار، وبحث مجالات التعاون بين الجانبين في نقل المعرفة وتوطينها والإسهام في تطوير صناعات الفضاء في المملكة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية.والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء في مدينة كيرلا مدير المعهد الهندي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء IIST؛ لبحث أوجه التعاون في مجالات تأهيلها الكوادر المحلية والمتخصصين ببرامج الفضاء وتطوير تقنياته في المملكة، وكذلك التعرف على أبرز البرامج الأكاديمية ومعامل الأبحاث والابتكار، التي يمكن الاستفادة منها وتنفيذها في المملكة .كما تضمَّنَت الزيارة اجتماعات ثنائية مع عدد من رؤساء الشركات الهندية في قطاع الفضاء؛ ومنها شركة نيوسبيس إنديا ليميتد إحدى الأذرع التجارية لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، وجرى - خلال اللقاء- التعرف على تجارب الشركة ومشاريع ها، وبحث أفضل الممارسات التي تعزز الجانب الاقتصادي والتجاري لقطاع الفضاء وتحسين بيئته ورفع تنافسيتها.وتهدف زيارة الدكتور التميمي للهند، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمعرفي المشترك في مجال الفضاء بين المملكة والهند، وتعظيم الاستفادة من التجارب والخبرات الهندية في هذا القطاع، بما يحقق تطلعات وأهداف المملكة ويدعم رؤية 2030.// انتهى //20:15ت م0097

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