شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال خارج سباق الدوري وكأس الملك".. رسالة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الإعلامي الرياضي خالد البدر، رسالة نارية إلى الهلال مشيرًا إلى أن النادي السعودي لن يتوج بلقب دوري روشن للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

الهلال خارج سباق الدوري السعودي وكأس الملك.. رسالة نارية إلى الزعيم

وأكد البدر، خلال تصريحات لفضائية 24 الرياضية، أن الزعيم يعاني من مستوى فني سيئ خلال الفترة الجارية، والتي من خلالها لن يستطيع تحقيق لقب كأس الملك، أو الدوري بأي شكل من الأشكال.

وقال بدر: "متى ما تساوت الفرص بين الهلال والأندية الأخرى، تجد الهلال بالأربعة والخمسة والستة وخارج السباق، وهذا ليس تقليلًا من الهلال، ولكني أتحدث عن تساوي الفرص فنيًا".

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في ذات السياق يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 33 نقطة من 17 مباراة،

وحققت كتيبة الهلال الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022، وتمكن لاعبو الفريق من خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني.